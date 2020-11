In der 63. Minute fasste sich der 24-Jährige aus knapp 50 Metern nahe der Mittellinie ein Herz und traf mit einem perfekt getimten Fernschuss über Ludogorez-Keeper Plamen Iliev Ivanov die Unterlatte und dann ins Tor. Das zumindest ließen die Fernsehbilder vermuten.

Doch wie ein schmunzelnder Torschütze nach der Partie im Interview mit "BT Sport" zugab, war die Aktion gar nicht so gewollt: "Ich würde hier gerne sitzen und behaupten, dass ich es geplant habe, aber ich muss ehrlich sein und Nein sagen", so Winks: "Ich habe Gareth (Bale, Anm. d. Red.) reinlaufen gesehen. Aber am Ende des Tages nehme ich das Tor natürlich."