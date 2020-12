Für beide Mannschaften ging es in der Begegnung sportlich um nichts mehr, dementsprechend begannen die TSG Hoffenheim und KAA Gent das Spiel mit wenig Tempo.

Roef konnte sich von seiner guten Tat jedoch nichts kaufen, da die anschließende Ecke in Hoffenheims Führung resultierte. Der 18-jährige Maximilian Beier (21.) beförderte Robert Skovs Ecke per Kopf zum 1:0.

Die zweite Hälfte begann mit einem Hoffenheimer Ausrufezeichen. Beier (49.) fasste sich ein Herz und traf mit einem Schuss in den Winkel von der Strafraumgrenze zur Vorentscheidung.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hätte sogar noch erhöhen können. Den besten Abschluss hatte noch Dabbur (68.), doch der Stürmer scheiterte mit einem Lupfer an der Unterkante der Latte.

Gent kam nach einem Fehlpass von Kasim Adams in der Folge noch zum Ehrentreffer. Nurio Fortuna (81.) verwertete einen Nachschuss von Tim Kleindienst artistisch per Seitfallzieher zum 1:4.

In den letzten Minuten brannte nichts mehr an, Hoffenheim schließt damit die Gruppenphase mit 16 von 18 Punkten ab und holt sich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga. Gent beendet die Europa-League-Saison mit null Punkten.