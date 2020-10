"Wir wollten unbedingt in der regulären Spielzeit die Partie gewinnen und sind dann ausgekontert worden", meinte Glasner, nachdem Admir Mehmedi die Niedersachsen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwar in Führung gebracht hatte, ehe zwei Tore von Andre Simoes (64.) und Karim Ansarifard (90.+4) die Partie zugunsten der Griechen drehten.