Dass die Norddeutschen ohne Gegentor in die Halbzeitpause gehen konnten, hatten sie einer Weltklasseparade von Koen Casteels zu verdanken. Der Belgier kratzte in der 35. Minute einen nicht einmal schlecht geschossenen Foulelfmeter von Eduart Rroca aus dem Torwinkel.

Bereits am 24. September geht es für die Wolfsburger im eigenen Stadion gegen Desnal Tschernihiw aus der Ukraine weiter. Sollte auch dieser Gegner ausgeschaltet werden, stünden sie nach einem weiteren Sieg am 1. Oktober in der Gruppenphase. Der mögliche Gegner für diese Partie wird bereits am Freitag (14.00 Uhr) ausgelost.