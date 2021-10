Gegen die vor Spielbeginn seit elf Pflichtspielen in Serie ungeschlagenen Gäste aus Piräus agierte die Eintracht in der Anfangsphase noch abwartend, ehe die in der Liga strauchelnde Glasner-Elf nach gut 20 Minuten die Schlagzahl erhöhte und durch zwei Kopfbälle von Rafael Borré die ersten guten Chancen des Spiels verbuchte (20./23.).

Kurz darauf geriet der Kolumbianer in Diensten der Eintracht erneut in den Blickpunkt. Zunächste holte der Angreifer nach einem Foulspiel von Olympiakos-Verteidiger Pape Cissé den Strafstoß für die Hausherren raus, im Anschluss trat der Gefoulte selbst vom Punkt an und brachte Frankfurt verdientermaßen mit 1:0 in Führung (26.).

Die Freude der SGE hielt jedoch nicht lange an: Nach einem Freistoß der Gäste ging Kristijan Jakic im eigenen Strafraum ungeschickt mit dem weit erhobenen Arm zum Ball, sodass auch die Gäste den berechtigten Elfmeterpfiff bekamen. Youssef El Arabi trat vom Punkt an und verwandelte platziert zum schmeichelhaften Ausgleich für die Griechen (30.).

Bundesliga Verdienter Sieg in Frankfurt: Durchatmen bei Hertha 16/10/2021 AM 13:05

Doch die Gastgeber blieben am Drücker und belohnten sich Sekunden vor dem Pausenpfiff mit der erneuten Führung durch Almamy Touré. Nach Martin Hintereggers Lattenkopfball setzte die Eintracht nach, über Gonçalo Paciência und Borré kam der Ball zu Djibril Sow, der im Strafraum mit Übersicht auf den freien Touré querlegte - 2:1 für Frankfurt (45.+3)!

Nach dem Seitenwechsel übernahm Piräus die Spielkontrolle, das Tor aber machten einmal mehr die Hessen. Gästetorwart Tomáš Vaclík ließ einen Fernschuss von Paciência nach vorne klatschen, Daichi Kamada schaltete am schnellsten und staubte elegant zum 3:1 ab (59.).

Piräus hatte in Hälfte zwei zwar insgesamt mehr vom Spiel, brachte im weiteren Verlauf aber keinen einzigen gefährlichen Abschluss mehr zustande. Frankfurt spielte die Partie routiniert zu Ende und übernahm durch den Erfolg die Führung in Gruppe D. In der nächsten Partie treten die Hessen am 4. November zum Rückspiel in Piräus an.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Gefeiertes Rode-Comeback

In der 80. Minute erhob sich das komplette Frankfurter Stadion von den Sitzen: Eintracht-Kapitän Sebastian Rode feierte nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback für seinen Herzensklub. Aufgrund von Knieproblemen war der 31-Jährige seit Mitte August zum Zuschauen gezwungen gewesen. In den Schlussminuten half der Routinier im Mittelfeldzentrum, das Ergebnis abzusichern und die 3:1-Führung sicher ins Ziel zu bringen.

Die Statistik: 8

Die vergangenen acht Spiele gegen deutsche Teams hat Olympiakos allesamt verloren. Der letzte Auswärtssieg gegen eine deutsche Mannschaft liegt sogar schon 13 Jahre zurück. In der Saison 2007/08 schlug Piräus Werder Bremen 3:1 im Weserstadion.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rummenigge greift Sammer an

Nagelsmann begeistert von Bayerns Gala-Auftritt: "Extreme Schritte"

Bundesliga #SotipptderBoss den 8. Spieltag: Bayern siegt bei Bayer 15/10/2021 AM 11:45