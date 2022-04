Ursprünglich sah der Plan der Eintracht vor, dass das Team am Freitag in Barcelona trainieren sollte, ehe es mit dem Flieger nach Hause ging.

Doch nach dem sensationellen 3:2 hatte Trainer Oliver Glasner am Abend noch entschieden, dass das Training gestrichen wird - und dafür nur einen Regenerationslauf am Strand angesetzt.

Ad

So setzte sich der Eintracht-Tross nach einer Feiernacht am Karfreitagvormittag in Bewegung und tauchte zwischen Touristen und Einheimischen am Strand von Barcelona auf.

Serie A Agnelli und Co. in Betrugsaffäre freigesprochen VOR EINER STUNDE

Ungläubig hielten das einige Eintracht-Fans mit ihren Handys fest, so auch dieser "Video-Beweis" hier:

Die Eintracht geht Baden

Außerdem planschten die Eintracht-Kicker auch kurz im Wasser.

Gegen 18:00 Uhr landete die Eintracht dann wieder in Frankfurt. Die offizielle Flugnummer war von der Lufthansa zuvor in "1SGE" geändert worden.

Am Sonntag müssen die Adler in der Bundesliga dann schon wieder beim 1. FC Union Berlin ran (17:30 Uhr im Liveticker ).

Das könnte Dich auch interessieren: Die Suche geht weiter: Investor zieht Chelsea-Angebot zurück

Trapp überwältigt von Stimmung: "Dachte, ich bin in Frankfurt"

Premier League Die Suche geht weiter: Investor zieht Chelsea-Angebot zurück VOR 7 STUNDEN