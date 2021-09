Vor 25.000 Zuschauern in Frankfurt legten die Gäste aus Istanbul los wie die Feuerwehr und vergaben bereits in der zweiten Spielminute die große Chance zur Führung. Angreifer Diego Rossi war nach einem Steilpass des Ex-Münchener Luiz Gustavo frei durch, schob SGE-Torwart Kevin Trapp den Ball anschließend harmlos in die Hände (2.).

Kurz darauf belohnte schließlich Mesut Özil den Sturmlauf der Türken: Nachdem Mert Yandas kurz zuvor noch an der Latte gescheitert war, gelangte das Spielgerät Sekunden später über Umwege zu Özil am langen Pfosten. Aus spitzem Winkel besorgte der Weltmeister die zu dem Zeitpunkt hochverdiente Führung für die Gäste (10.).

In Abwesenheit des für ein Europapokalspiel gesperrten Cheftrainers Oliver Glasner präsentierte sich die Eintracht im ersten Durchgang offensiv weitgehend ideenlos, kam dank einer gelungenen Aktion aber noch zum Ausgleich vor der Pause. Ein langer Ball von Kristijan Jakic erreichte Filip Kostic, der im Sechzehner auf der Sam Lammers querlegte. Der niederländische Neuzugang hatte anschließend aus sechs Metern keine Probleme mehr und stellte auf 1:1 (41.).

Nach der Pause traute sich keine Mannschaft mehr wirklich aus der Deckung, über weite Strecken fehlte auf beiden Seiten die Präzision im letzten Drittel. Die Eintracht verbuchte durch Kostic ihre beste Chance in Hälfte zwei, als der Serbe aus zehn Metern per Aufsetzer an Fenerbahce-Torwart Altay Bayindir scheiterte (75.).

In den Schlussminuten wurde es dann nochmal dramatisch: Nachdem der eingewechselte Dimitrios Pelkas per Strafstoß an Kevn Trapp gescheitert war, staubte der eingewechselte deutsche U21-Europameister Mergim Berisha zum vermeintlichen Siegtor ab. Als die Gäste ihr Tor bereits ekstatisch gefeiert hatten, schritt der VAR ein und erkannte den Treffer ab. Berisha war bei der Ausführung des Elfmeters zur früh in den Strafraum gelaufen (90.+1) - es blieb bis zum Schluss beim 1:1.

Das fiel auf: Nicht schön, aber wenigstens effektiv

Eintracht Frankfurt ist vom begeisternden Fußball der vergangenen Jahre noch weit entfernt. Die Glasner-Elf zeigte auch gegen Fenerbahce eine offensiv über weite Strecken biedere Vorstellung und ließ im letzten Drittel lange Zeit die Ideen vermissen. Lediglich fünf Torschüsse gaben die Hessen über die gesamte Spieldauer ab, Fenerbahce mit derer zwölf mehr als doppelt so viele. Aus dem Mittelfeldzentrum kamen bei der SGE zu wenig Impulse, zudem ließen Lammers und Borré im Angriff immer wieder die nötige Abstimmung vermissen.

Die Statistik: 406

406 Tage mussten die Fans der Eintracht auf einen Auftritt ihrer Mannschaft auf internationalem Parkett warten, gegen den Fenerbahce war es für die Adler nach über einjähriger Europapokal-Abstinenz nun endlich wieder soweit.

