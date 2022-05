"Ich habe direkt an Schweini gedacht beim WM-Titel 2014. Dann war es okay", sagte Sebastian Rode wenige Minuten nach dem gewonnenen Endspiel auf dem Feld im "RTL"-Interview.

Bastian Schweinsteiger erlitt vor acht Jahren beim WM-Endspiel gegen Argentinien einen Cut unterm Auge, spielte nach einer Behandlung aber dennoch weiter. Sein Gesicht mit dem blutenden Cut wurde zu einem Sinnbild des umkämpften Finals im Maracana, das Deutschland durch den Treffer von Mario Götze in der 114. Minute gewann.

Nach der Behandlung spielte Rode in Sevilla mit einem blauen Turban weiter und kämpfte leidenschaftlich bis kurz vor Schluss, ehe er von Trainer Oliver Glasner ausgewechselt wurde.

Somit blieb dem Mittelfeldspieler im nervenaufreibenden Elfmeterschießen nur die Zuschauerrolle. Doch auch ohne ihren Kapitän erledigte die Eintracht ihre Aufgabe souverän: Alle fünf Frankfurter Schützen trafen. Und weil Kevin Trapp den Schuss von Aaron Ramsey hielt, stand der Europa-League-Sieg um kurz vor Mitternacht fest.

Rode: "Für uns stand so viel auf dem Spiel"

So kam Rode zur großen Ehre, den Europa-League-Pokal in Empfang nehmen und als Erster in die Höhe recken zu dürfen.

Schon vor der Pokalübergabe zeigt er sich überglücklich über diesen sensationellen Erfolg. "Unglaublich diese Mannschaft. Wir sind unglaublich glücklich, dass wir mit den Fans feiern können, weil es ein harter Weg war. Für uns stand so viel auf dem Spiel", so der Hesse.

