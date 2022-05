Mit dem Traumziel Sevilla vor Augen schärfte Oliver Glasner noch einmal die Sinne seiner Europacup-Überflieger. Die Mannschaft brenne auf den nächsten magischen Fußballabend, versicherte der Trainer von Eintracht Frankfurt. Doch so kurz vor dem möglichen Höhepunkt der spektakulären Europa-League-Reise sei es wichtig, "nicht zu überdrehen". Dabei ist die Euphorie kaum noch zu bremsen, eine ganze Stadt befindet sich im Rausch.

"Es geht darum, wieder total fokussiert und bei uns zu sein, dass wir uns von der Lobhudelei in Europa nicht einlullen lassen", betonte Glasner vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United am Donnerstag ( 21:00 Uhr im Liveticker ). Trotz des beeindruckend souveränen 2:1 im Hinspiel in London sei die klare Herangehensweise, "dass wir hier auf Sieg spielen von der ersten Sekunde an. Wir ruhen uns nicht auf dem Ergebnis aus."

Der Glaube an den Finaleinzug und den ganz großen Wurf wächst seit der Sensation gegen den FC Barcelona beinahe täglich - auch vor West Ham. "Das ist das wichtigste Spiel in der Saison für uns", sagte Djibril Sow. Die Chance, erstmals seit 1980 wieder in ein Europacup-Endspiel einzuziehen, wollen sie sich am Main auf gar keinen Fall mehr nehmen lassen.

Die Bedeutung der Partie ist immens - das zeigt nicht zuletzt die Gästeliste. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich angekündigt, und auch DFB-Boss Bernd Neuendorf, DFL-Chefin Donata Hopfen oder Bundestrainer Hansi Flick werden auf der Tribüne ganz genau hinschauen.

Eintracht Frankfurt knackt die 100.000-Mitglieder-Marke

"Mein Gefühl ist, dass ganz Deutschland auf internationaler Ebene Eintracht-Fan ist", sagte Glasner. Dass der Klub am Mittwoch die Marke von 100.000 Mitgliedern knackte, zeigte noch einmal die gewaltige Euphorie.

Kaum ein Verein lebt diesen Wettbewerb so intensiv wie Frankfurt. Lief es in der Liga auch noch so dürftig, in ihrem Lieblingswettbewerb schalteten die Hessen immer wieder in den Erfolgsmodus.

Es lockt schließlich nicht nur der silberne Pokal am 18. Mai in Sevilla, als Titelträger würde sich die Eintracht zudem erstmals für die Champions League qualifizieren.

Eintracht-Vorstand Hellmann: "Ein einmaliges Heimspiel"

SGE-Vorstand Axel Hellmann sprach von einem "Heimspiel, das in dieser Form, seit ich bei der Eintracht bin, einmalig ist". Aus seiner Sicht wäre der Finaleinzug "ein absoluter Meilenstein" in der Klubgeschichte. Anders als 2019, als die Eintracht im Halbfinale dramatisch am FC Chelsea scheiterte, soll der letzte Schritt diesmal unbedingt gelingen.

Ausruhen können sich die in dieser Saison international noch ungeschlagenen Hessen aber keineswegs. Zumal Martin Hinteregger nach Erkältung zwar wieder zurück ist, Jesper Lindström womöglich aber ausfallen wird. Glasner zeigte sich überzeugt, dass es eine Leistung mindestens auf dem Level des Hinspiels brauche, "ich denke sogar, besser".

An Unterstützung wird es jedenfalls kaum mangeln. Da wären die seit Wochen euphorisierten Fans, die bereits ein ums andere Mal für besondere Momente auf europäischer Bühne gesorgt haben. Aber auch frühere Trainer wie Friedhelm Funkel, Armin Veh oder Niko Kovac als Glücksbringer, dazu soll der in Ungnade gefallene Ex-Coach Adi Hütter dabei sein.

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Voraussichtliche Mannschaftsaufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Lindström (Hauge) - Borre. - Trainer: Glasner

West Ham United: Areola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice - Bowen, Lanzini, Fornals - Antonio. - Trainer: Moyes

(SID)

