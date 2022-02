Spartak muss aufgrund des Angriffs Russland auf die Ukraine das Heimspiel auf neutralem Platz austragen, das hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitagmorgen entschieden.

Leverkusen und Frankfurt hatten als Gruppensieger die Zwischenrunde übersprungen und treten am 10. März zunächst auswärts an.

Ad

Leipzig, dass Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag souverän ausgeschaltet hatte, beginnt mit einem Heimspiel.

Bundesliga Komplett neue Transferstrategie: Das plant der FC Bayern VOR 3 STUNDEN

Die Rückspiele finden eine Woche später am 17. März statt. Das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla.

Die Achtelfinalbegegnungen in der Übersicht:

FC Porto - Olympique Lyon

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt

Glasgow Rangers - Roter Stern Belgrad

Sporting Braga - AS Monaco

Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen

FC Sevilla - West Ham United

FC Barcelona - Galatasaray Istanbul

RB Leipzig - Spartak Moskau

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: UEFA verlegt Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris

(SID)

"Müssen uns den Schuh anziehen": Rose über Pokalauftritte enttäuscht

Europa League "Müssen uns den Schuh anziehen": Rose über Pokalauftritte enttäuscht VOR 2 STUNDEN