Mit einem Mal verstummte das Istanbuler Nef Stadyumu, die Heimspielstätte des türkischen Traditionsklubs Galatasaray.

Nachdem die Gastgeber im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen den großen FC Barcelona durch Marcao (28.) in Führung gegangen waren und realistische Hoffnungen aufs Weiterkommen hegten, stellte ein 19-jähriger Ausnahmekönner neun Minuten später alles auf Anfang. Sein Name: Pedro González López, kurz Pedri.

Ad

Es war nicht irgendein handelsüblicher Treffer, sondern vielmehr ein fußballerisches Kunstwerk. Ballannahme, kurze Körpertäuschungen, die gleich zwei Galatasaray-Verteidiger auf den Hosenboden schickten und ein überlegter Abschluss. Pierre Aubameyangs Tor zum 2:1 nach dem Seitenwechsel sicherte den Katalanen in der Folge das Ticket fürs Viertelfinale

Bundesliga Es wird ernst: Bayern beginnt offenbar Verhandlungen mit Müller VOR 20 STUNDEN

Im Anschluss waren jedoch alle Blicke auf Pedri gerichtet, dessen technisch anspruchsvolle Aktion Erinnerungen an einen gewissen Lionel Messi geweckt hatte. "Auf keinen Fall, Messi hat viel bessere Tore geschossen", übte sich das Juwel nach der Partie in Bescheidenheit. Er ergänzte: "Es ist verrückt, mich mit Messi zu vergleichen."

Pedri auch gegen Sevilla mit Traumtor

Obwohl der Youngster die Vergleiche mit einem der größten Fußballer der Geschichte, der das Barça-Spiel 15 Jahre lang geprägt hatte, abblockte, sind einige Fans bester Dinge, in Pedri einen neuen Messi(as) gefunden zu haben. Wie sehr die Anhänger der Blaugrana nach einem Heilsbringer lechzen, wurde am vergangenen Wochenende deutlich.

Pedri hatte vor 75.000 Zuschauern im Camp Nou gegen den FC Sevilla erneut den Erlöser gegeben, ganz ähnlich wie in Istanbul zwei Gegenspieler ins Leere rutschen lassen und aus 18 Metern mit einem platzierten Schuss zum entscheidenden 1:0 getroffen

Der Messi wider Willen wurde frenetisch gefeiert, "Pedri, Pedri, Pedri", skandierten die Zuschauer in Anlehnung an das mantrahafte "Messi, Messi, Messi" aus glorreichen Zeiten. Die spanische Presse ging vergnüglich mit, "Pedri, Pedri, Pedri", titelte die katalanische "Sport", während die "Mundo Deportivo" mit Blick auf das mittlerweile gängige "most valuable player" (MVP, wertvollster Spieler) die Überschrift "MVPedri" wählte.

Tatsächlich ist Pedri neben Neu-Trainer Xavi einer der einflussreichsten Akteure bei Barcelona, mitverantwortlich dafür, dass der drohende Fall des europäischen Schwergewichts gestoppt wurde und mittlerweile Platz zwei in Spaniens Beletage erobert wurde.

Keine Liga-Niederlage mehr seit Pedris Rückkehr

Lediglich ein Ligaspiel verlor Barça seit Xavi die Geschicke im November vergangenen Jahres übernommen hatte, nachdem Pedri Ende Januar von einer langwierigen Oberschenkelverletzung zurückgekehrt war, stehen in LaLiga acht Siege und ein Remis zu Buche.

Top-Talent Pedri vom FC Barcelona Fotocredit: Getty Images

Anders als Messi kommt Pedri allerdings nicht in der Offensivreihe Barcelonas zum Einsatz, sondern bekleidet die Position des Achters. Entsprechend selten tritt er – mit Ausnahme besagter Treffer gegen Galatasaray und Sevilla - als Torschütze in Erscheinung, stattdessen gibt er die spielstarke Passmaschine und weiß auch zweikampftechnisch durchaus zu überzeugen. Pedri gewann durchschnittlich knapp 60 Prozent seiner direkten Duelle.

Gemäß seiner Rolle auf dem Platz und seiner Spielweise erinnert Pedri eher an Andres Iniesta denn an Messi. Das sieht auch sein Coach so, der vor wenigen Wochen eine Lobeshymne auf seinen talentierten Regisseur anstimmte.

Xavi: "Er erinnert mich an Iniesta"

"Was das Talent angeht, habe ich noch keinen Spieler auf der Welt gesehen, der wie Pedri ist. Er mag es nicht, wenn er gelobt wird, aber ich muss es laut aussprechen", schwärmte Xavi und schob nach: "Er ist ein wunderbarer Spieler und erinnert mich an Iniesta." Xavi, früher selbst einer der Besten seiner Zunft, sagte abschließend: "Wenn der Ball bei Pedri ankommt, ist das Spiel besser."

Pedri, der einst verriet, dass Iniesta sein größtes Vorbild ist, wurde im Gegensatz zu dem mittlerweile 37-Jährigen nicht in der renommierten Talentschmiede La Masia ausgebildet, sondern bei Real Juventud Laguna auf der Kanareninsel Teneriffa.

Erst im Alter von 15 Jahren schloss er sich einem größeren Klub an und wechselte ins U19-Team von Las Palmas. Nach etwas mehr als einem Jahr hatte der Rohdiamant dermaßen für Furore gesorgt, dass Barcelona sich bereit zeigte, fünf Millionen Euro nach Gran Canaria zu überweisen. Teil des Deals war, dass Pedir noch ein Jahr auf Leihbasis beim Zweitligisten bleiben sollte, um Spielpraxis zu sammeln.

Der eigentliche Wechsel nach Barcelona erfolgte somit erst im Sommer 2020. Seither kennt Pedris Aufstieg keine Grenzen. In der Spielzeit 2020/21, seiner Premierensaison bei Barça, kam er unter Trainer Ronald Koeman wettbewerbsübergreifend 52 Mal zum Einsatz, darüber hinaus spielte er für Spanien in allen sechs EM-Spielen über die volle Distanz und zählte danach sogar noch zum Olympia-Tross der Iberer.

72 Spiele: Pedri stellt Einsatzrekord auf

Bei den Spielen in Tokio stand er ebenfalls in allen sechs Partien auf dem Platz und gewann am Ende mit der Auswahl der Furia Roja die Silbermedaille (1:2 n.V. gegen Brasilien). Rechnet man acht weitere Spiele für spanische Auswahlmannschaften hinzu, kam Pedri in der vergangenen Saison auf schier unglaubliche 72 Einsätze. Einzig ManUnited-Star Bruno Fernandes konnte ihm in dieser Statistik Paroli bieten (ebenfalls 72 Einsätze).

Pedri mit dem Golden-Boy-Award Fotocredit: Getty Images

Kein Wunder, dass Pedri im November unter Berücksichtigung seiner Leistungen und des riesigen Pensums als erstem Barcelona-Spieler seit Messi (2005) der Golden-Boy-Award, quasi das Nachwuchsspieler-Pendant des prestigeträchtigen Ballon d’Or verliehen wurde.

Am Donnerstagabend dürfen die erwartungsfrohen Fans ihrem neuen Liebling wieder auf internationaler Bühne bei der Arbeit zusehen. Barcelona bekommt es im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League im Deutsche Bank Park mit Eintracht Frankfurt zu tun (21:00 Uhr im Liveticker ). Ob Pedri auch den Frankfurter Stadtwald zum verstummen bringt?

Das könnte Dich auch interessieren: Diesen Ex-DFB-Star hat Flick angeblich für Katar auf dem Zettel

Nagelsmann fühlt mit Tolisso: "Ist fertig mit der Welt"

WM Offiziell: Koeman löst van Gaal als Bondscoach ab GESTERN AM 08:15