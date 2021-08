INFO - Die Teams

32 Mannschaften befinden sich in den Lostöpfen, in jedem der vier Töpfe sind acht Teams. Mit dabei sind auch zwei deutsche Klubs: Bayer Leverkusen in Lostopf eins, Eintracht Frankfurt in Topf zwei. In Topf eins finden sich neben der Werkself unter anderem die AS Monaco, die SSC Neapel, Lazio Rom und Olympique Lyon wieder. Leicester City und die PSV Eindhoven mit Mario Götze sind in Lostopf zwei gelistet.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase in der Europa League. Ab 12:00 Uhr begleitet Dennis Melzer für Euch das Geschehen in Istanbul im Liveticker. Hier erfahrt Ihr, mit wem es die deutschen Klubs zu tun bekommen.

