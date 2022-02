"Es gibt Dinge, die ich nicht beeinflussen kann – wenn man sich verletzt, kann man eine Zeit lang nicht an sich arbeiten", sagte er. "Ich arbeite daran, mein Bestes zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass die Ergebnisse kommen werden, genau wie die der ganzen Mannschaft."

Er selbst messe der Kritik keine große Bedeutung bei und könne sich selbst am besten einschätzen. "Ich kann Dinge an meinem Spiel ändern, Situationen verändern", so der 29-Jährige. "Deswegen bin ich relaxt. Ihr macht euren Job, mich stört das nicht, das ist normal – ich mache derweil meinen Job."

Insgesamt hat der Torwart einen Aufwärtstrend bei seinem Klub ausgemacht. "Wir befinden uns aktuell in einer guten Phase. Wir spielen viel besser als vor ein paar Monaten. Die Identität unseres Klubs ist wieder auf dem Spielfeld zu sehen", so ter Stegen.

