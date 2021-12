Mit Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen haben sich zwei deutsche Vertreter in der Europa League als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Gegner der Gruppenköpfe werden in einer Playoff-Runde ermittelt. Dort treffen die Gruppenzweiten der Europa League auf die Dritten der Champions-League-Gruppenphase.

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben den Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst, sich aber als Dritte ihrer Gruppe für die Playoffs für das Europa-League-Achtelfinale qualifiziert. Dort treffen die Mannschaften von Marco Rose und Domenico Tedesco auf die Gruppenzweiten der Gruppenphase in der Europa League.

Ad

Am Montag, 13. Dezember, werden in Nyon die Playoffs ausgelost. Die Auslosung beginnt um 13:00 Uhr. Auf die deutschen Vertreter warten internationale Spitzenmannschaften wie der SSC Neapel, Real Sociedad oder die Glasgow Rangers.

Premier League Rangnick-Nachfolge: Erfolgscoach mit Bayern-Background gehandelt VOR 2 STUNDEN

Verfolgt die Auslosung für Playoffs der K.o.-Runde hier live im Ticker.

Die Begegnungen:

FC Sevilla - Dinamo Zagreb

13:10 Uhr - Die Auslosung beginnt

Die eigentliche Auslosung startet. Oben im Thread sehr Ihr alle Begegnungen auf einen Blick.

13:08 Uhr - Palop spielt Losfee

Andrès Palop wird auf der Bühne begrüßt. Er vertritt die Gastgeberstadt Sevilla und wird heute die Loskugeln aus den Töpfen fischen.

13:06 Uhr - Die Regeln

Giorgio Marchetti fasst noch einmal die Geschehnisse der Vorrunde zusammen, und welche Klubs sich besonders hervorgetan haben. Anschließend werden die Regeln noch einmal erläutert. Die gruppendritten der Champions League treffen auf die zweitend er Europa League und haben zunächst Heimrecht.

13:02 Uhr - Die Teams

Wie schon bei der Champions-League-Auslosung werden zunächst die Teams vorgestellt. Mit im Lostopf befinden sich heute auch Borussia Dortmund und der RB Leipzig. Beide haben in der Champions League den Sprung in die K.o.-Runde verpasst. Für den BVB vor allem war das eine große Enttäuschung. Aber nun hat man die Chance zum Neustart und einem versöhnlichen Saisonende auf internationaler Ebene.

13:00 Uhr - Es geht los

Die Veranstaltung in Nyon beginnt. Pedro Pinto begrüßt alle Anwesenden in Nyon und an den Bildschirmen. Sobald die eigentliche Auslosung startet, werden hier oben im Thread alle Begegnungen zusammengefasst.

Info - Leverkusen und Frankfurt schon im Achtelfinale

Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt können sich in der ersten K.o.-Runde über ein Freilos freuen. Als Sieger ihrer Vorrundengruppe haben sich die beiden Klubs direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Info - Die Teams

Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund befinden sich zwei deutsche Namen im zweiten Lostopf, in dem die Gruppendritten der Champions League sind. Daneben stiegen der FC Barcelona, der FC Porto, Sheriff Tiraspol, Atalanta Bergamo, der FC Sevilla und Zenit St. Petersburg in die Europa League ab. Als Gruppenzweite in der Europa League qualifizierten sich die Glasgow Rangers, Real Sociedad, der SSC Neapel, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, der SC Braga, Real Betis und Dinamo Zagreb für die Playoffs.

Info - Der Modus

Mannschaften aus derselben Liga können nicht gegeneinander gelost werden. Borussia Dortmund und RB Leipzig können allerdings auf jede Mannschaft aus Topf eins treffen. Die Gruppenzweiten der Europa League haben im Rückspiel Heimrecht. Die Auswärtstorregel entfällt ab dieser Saison, bei Torgleichheit nach 180 Minuten geht es automatisch in die Verlängerung.

Info - Herzlich Willkommen!

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Playoffs in der Europa League. Um 13:00 Uhr begleitet Sebastian Würz für Euch die Auslosung aus Nyon im Liveticker. Hier erfahrt ihr, mit wem Borussia Dortmund und RB Leipzig um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League kämpfen. Die Achtelfinalspiele werden dann am 25. Februar 2022 in Nyon ausgelost.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kimmich zeigt aufrichtige Reue

Rose vor Duell mit Besiktas: "Kein Goldene-Ananas-Spiel"

La Liga Alaba lobt Real nach Derbysieg: "Funktioniert immer besser" VOR 3 STUNDEN