Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League trifft Eintracht Frankfurt im heimischen Deutsche Bank Park auf den FC Barcelona. Anpfiff ist am heutigen Donnerstag, 7. April, um 21:00 Uhr.

Ad

Premier League Rooney fordert: Ronaldo und Pogba müssen ManUnited verlassen GESTERN AM 14:01

Hier gibt es alle Informationen zu Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona im Viertelfinale in der Europa League.

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona live im TV

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona wird in Deutschland live im TV bei "RTL" übertragen.

Europa League: Frankfurt - Barça im Livestream

RTL bietet zum Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zusätzlich auch einen Livestream bei "RTL+" an.

Europa League: Frankfurt - Barcelona im Liveticker

Eurosport.de berichtet vom Match der Eintracht gegen den FC Barcelona im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Europa League.

Frankfurt - Barcelona: Die Bilanz in der Europa League

Eintracht Frankfurt und der FC Barcelona treffen zum ersten Mal in der Geschichte des Europapokals aufeinander.

Frankfurts erstes Duell mit einem Gegner aus Spanien war die historische 3:7-Niederlage gegen Real Madrid im Europapokal-Finale 1960 in Glasgow. Seitdem ist die Eintracht allerdings ungeschlagen - das Spiel gegen Betis in der Europa League wurde als ein Unentschieden gewertet - gegen spanische Klubs (5 Siege, 2 Unentschieden).

Zwei Heimspiele wurden dabei mit 1:0 gewonnen, zuletzt gab es das 1:1 gegen Betis. Die drei Duelle nach Hin- und Rückspiel in K.-o.-Runden mit spanischen Klubs wurden damit alle gewonnen.

Barcelona hat seine letzten drei Spiele gegen deutsche Teams verloren – alle gegen die Bayern – und das bei einem Torverhältnis von 2:14. Obwohl die Gesamtbilanz gegen deutsche Mannschaften noch leicht positiv ist (10 Siege, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen) haben die Spanier nur zwei der letzten neun Spiele gegen Bundesliga-Teams gewonnen.

21 Mal ist Barça in K.o.-Runden auf deutsche Mannschaften getroffen, 15 Mal setzten sich die Spanier durch.

Europa League: Frankfurt souverän, Barcelona im Aufwind

Der einzige Europapokal, der dem FC Barcelona in seinem Trophäenschrank noch fehlt, ist die UEFA Europa League, dort wartet nun im Viertelfinale Eintracht Frankfurt, das sich im Achtelfinale mit viel Glück gegen einen anderen spanischen Klub durchsetzen konnte.

Frankfurt hatte zuvor seine Gruppenphase ungeschlagen überstanden, die Gruppe D mit zwölf Zählern souverän vor Olympiacos, Fenerbahçe und Antwerp gewonnen und sich somit direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Dort setzte man sich gegen Real Betis durch einen Treffer in der 120. Minute durch (2:1 Auswärts, 1:1 Heim).

Nach 17 Jahren in Folge in der K.o.-Runde der UEFA Champions League scheiterte Barcelona in dieser Saison schon in der Gruppenphase. Mit sieben Punkten belegten die Katalanen nur den dritten Platz hinter Bayern München und Benfica und mussten in die UEFA Europa League absteigen. Dort setzte man sich dann zunächst gegen Napoli und dann auch gegen Galatasaray durch.

FC Barcelona gelingt Generalprobe vor Duell mit Eintracht Frankfurt

Barcelona auf das Viertelfinal-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt ein. In beeindruckender Manier stellte sichauf dasein. Barca setzte sich im Spitzenspiel gegen Sevilla durch und eroberte durch den sechsten Sieg in Serie den zweiten Tabellenrang. Das Team von Trainer Xavi trat als spielbestimmende Mannschaft auf und bejubelte den Siegtreffer von Top-Talent Pedri (72.).

Frankfurt kam am Wochenende indes nicht Europa-League-Duell zu erspielen. kam am Wochenende indes nicht über ein 0:0 bei Tabellenschlusslicht Greuter Fürth hinaus und verpasste es damit, sich einen Motivationsschub für daszu erspielen.

Europa League Viertelfinale: Xavi mit Respekt vor Eintracht Frankfurt

Viertelfinal-Hinspiels zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt warnende Töne an. "Wir haben bei der Auslosung kein Glück gehabt", erklärte der Barca-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es wird zweifellos ein sehr kompliziertes Viertelfinale. Für sie ist es ein Jahrhundertspiel. Wir müssen diese Motivation egalisieren", forderte er von seinem Team ein. Xavi und Barcelona gehen mit einem Lauf von 13 ungeschlagenen Spielen in Folge in das K.o.-Duell in Frankfurt. | Trotz der beeindruckenden Entwicklung der vergangenen Wochen schlägt Xavi im Vorfeld deswarnende Töne an. "Wir haben bei der Auslosung kein Glück gehabt", erklärte der Barca-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es wird zweifellos ein sehr kompliziertes Viertelfinale. Für sie ist es ein Jahrhundertspiel. Wir müssen diese Motivation egalisieren", forderte er von seinem Team ein. Xavi undgehen mit einem Lauf von 13 ungeschlagenen Spielen in Folge in das K.o.-Duell in. | Zum Bericht

Van Dijk geschockt von van Gaals Krebsdiagnose

Bundesliga Wegen Einspruch - Nagelsmann kritisiert SC Freiburg GESTERN AM 12:58