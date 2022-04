Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League trifft Eintracht Frankfurt im Londoner Olympiastadion auf West Ham United. Anpfiff ist am Donnerstag, 28. April, um 21:00 Uhr.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt in der Europa League.

West Ham United - Eintracht Frankfurt live im TV

Die Partie von Eintracht Frankfurt bei West Ham United wird in Deutschland live im TV bei "RTL" übertragen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr.

Europa League: West Ham - Eintracht im Livestream

RTL bietet zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League aus London zusätzlich auch einen Livestream bei "RTL+" an.

Europa League: West Ham - Frankfurt im Liveticker

Eurosport.de berichtet vom Match der Eintracht bei West Ham United im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Europa League.

Eintracht Frankfurt - West Ham live: Halbfinale mit einer besonderen Vorgeschichte

In seinem ersten Europapokal-Halbfinale seit 46 Jahren trifft West Ham United ausgerechnet auf Eintracht Frankfurt, das letzte Team, dem man in einer Vorschlussrunde gegenüber gestanden hat. Jetzt geht es um einen Platz im Finale der UEFA Europa League 2021/22. Zuletzt trafen beide Klubs 1975/76 im Halbfinale des Pokals der Pokalsieger aufeinander. Frankfurt gewann sein Heimspiel mit 2:1, unterlag dann aber im Rückspiel im Osten Londons mit 1:3, zweifacher Torschütze im Upton Park war Trevor Brooking. Im Endspiel verloren die Hammers dann allerdings in Brüssel mit 2:4 gegen Anderlecht.

