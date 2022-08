Mit dem namentlich hochkarätigsten Gegner, dme FC Nantes, bekommt es Freiburg am dritten und vierten Spieltag zu tun.

Ebenfalls am dritten und vierten Spieltag wartet auf die Kölner in der Europa League mit Partizan belgrad ein klingender Name.

Ad

Union Berlin trifft u.a. auf den SC Braga und Malmö FF.

Serie A Inter kassiert erste Pleite - Lazio springt vorerst an die Spitze VOR 16 STUNDEN

Die Ansetzungen der deutschen Klubs in der Gruppenphase in der Europa League bzw. der Conference League:

Europa und Conference League: Spiele der deutschen Klubs

Donnerstag, 08. September:

18:45 Uhr: Union Berlin - Royale Union St. Gilloise

18:45 Uhr: OGC Nizza - 1. FC Köln (Conference League)

21:00 Uhr: SC Freiburg - Qarabag Agdam

Donnerstag 15. September:

18:45 Uhr: Olympiakos Piräus - SC Freiburg

21:00 Uhr: SC Braga - Union Berlin

21:00 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Slovacko (Conference League)

Donnerstag, 6. Oktober:

18:45 Uhr: Malmö FF - Union Berlin

21:00 Uhr: SC Freiburg - FC Nantes

21:00 Uhr: 1. FC Köln - Partizan Belgrad (Conference League)

Donnerstag, 13. Oktober:

18:45 Uhr: FC Nantes - SC Freiburg

18:45 Uhr: Partizan Belgrad - 1. FC Köln (Conference League)

21:00 Uhr: Union Berlin - Malmö FF

Donnerstag, 27. Oktober:

18:45 Uhr: Union Berlin - SC Braga

18:45 Uhr: 1. FC Slovacko - 1. FC Köln (Conference League)

21:00 Uhr: SC Freiburg - Olympiakos Piräus

Donnerstag, 3. November

18:45 Uhr: Qarabag Agdam - SC Freiburg

21:00 Uhr: Royale Union St. Gilloise - Union Berlin

21:00 Uhr: 1. FC Köln - OGC Nizza (Conference League)

Das könnte Dich auch interessieren: Alu-Festival bei Wasserschlacht: Freiburg jubelt dank Riemann-Patzer

(SID)

#SotipptderBoss: BVB zurück in der Spur - Torfestival in München

Champions League Respektlos? Bayern-Boss Kahn reagiert auf Spott-Vorwürfe aus Spanien UPDATE GESTERN UM 09:03 UHR