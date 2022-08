Am Freitag, 26. August, wird um 13:00 Uhr im türkischen Istanbul die Gruppenphase in der Europa League ausgelost. Eurosport.de begleitet die Auslosung für Euch im Liveticker.

Mit SC Freiburg und Union Berlin haben es zwei Bundesligisten in die Europa League geschafft. In der Conference League tritt aus deutscher Sicht der 1. FC Köln an.

Die beiden deutschen Vertreter gehen im Lostopf drei an den Start. Damit droht den Bundesligisten bereits in der Gruppenphase schwere Gegner. Manchester United, Arsenal oder Conference-League-Sieger AS Rom sind mögliche Konkurrenten.

Verfolgt die Auslosung hier im Liveticker:

12:00 - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Gruppen in der Europa League. Um 13:00 Uhr entscheidet sich gegen wen der SC Freiburg und Union Brelin in der Gruppenphase antreten muss. Wir begleiten die Auslosung für euch hier im Liveticker. Viel Spaß!

