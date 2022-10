Die Hausherren grüßten nach zwei Siegen aus zwei Partien von der Tabellenspitze der Gruppe G. Im Duell mit dem amtierenden französischen Pokalsieger aus Nantes konnte Freiburg-Chefcoach Christian Streich aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus nicht mitwirken. Patrick Baier und Julian Schuster vertraten ihren Kollegen an der Seitenlinie.

Der Sportclub ergriff früh im Spiel die Initiative, ließ die nötige Präzision im Abschluss aber zunächst vermissen. Bereits nach 20 Minuten war der Arbeitstag von Michael Gregoritsch beendet. Der Österreicher fasste sich immer wieder an die linke Hüfte und musste von Nils Petersen ersetzt werden.

Freiburg blieb auch nach dem Wechsel die spielbestimmende Mannschaft, wurde rund zehn Minuten später das erste Mal richtig zwingend. Daniel-Kofi Kyereh wuchtete aus rund 18 Metern den Ball in Richtung gegnerisches Tor, Nicolas Pallais im Trikot der Gäste fälschte den Versuch noch gefährlich ab. Gäste-Keeper Alban Lafont befand sich bereits auf dem Weg in die andere Richtung, verhinderte mit letzter Kraft noch den Einschlag ins Tor (32.) Mit rund 64 % Ballbesitz für die Breisgauer, jedoch ohne Treffer, ging es in die Kabinen.

Keine 180 Sekunden nach dem Wiederanpfiff belohnte sich der Sportclub endlich für den enormen spielerischen Aufwand. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Pallois schickte Kiliann Sildillia Kyereh auf die Reise Richtung Strafraum. Pedro Chirivella versuchte die Aktion zu unterbinden, stolperte allerdings über den Ball. Ritsu Doan schaltete am schnellsten und steckte die Kugel zum mitgelaufenen Kyereh durch. Dieser konnte aus sieben Metern das Spielgerät mühelos in die Maschen schieben, zur 1:0-Führung (48.).

Mit der Führung im Rücken spielten die Breisgauer befreit auf, fehlende Präzision im Abschluss und ein stark aufgelegter Lafont im Tor verhinderten aber zunächst weitere Tore. In der 72. Minute brachte Vincenzo Grifo die Gastgeber dann endgültig auf die Siegerstraße. Nach einem weiten Einwurf von Sildillia ging es blitzschnell nach vorne, Kapitän Christian Günter trieb den Ball bis ins letzte Drittel. Grifo bekam das Zuspiel im Strafraum, schlug noch einen Haken und setzte den Ball dann humorlos in die rechte untere Torecke, zum 2:0 für den SCF.

Kurz vor dem Ende kamen die Gäste aus Frankreich noch zu zwei hochkarätigen Chancen durch Evann Guessand (88.) und Samuel Moutoussamy (89.). Am verdienten Heimsieg der Freiburger änderte dies jedoch nichts mehr.

Freiburg bestätigt im Heimspiel gegen den FC Nantes die starke Form und reitet auch im Europapokal weiter auf der Erfolgswelle.

Das fiel auf: Nantes wacht zu spät auf

Bei einem verdienten 2:0-Heimsieg gibt es eigentlich wenig Grund zur Kritik. Freiburg spielte überlegen, hatte fast über die gesamte Spieldauer die Kontrolle und festigte mit dem Erfolg den ersten Platz in der Gruppe G. Zwei leichtsinnige Fehler kurz vor Ende des Spiels hätten diesen Erfolg allerdings noch um ein Haar unnötig gefährdet. Die Gäste agierten über weite Strecken pomadig, uninspiriert und langsam. Mit einem dritten und vierten Treffer hätte man den Franzosen endgültig den Zahn gezogen. So mussten die SC-Fans kurz vor Schluss noch zwei Schreckmomente überstehen. Gut, dass sowohl Evann Guessand und Samuel Moutoussamy frei vor dem Tor die Nerven versagten.

Zum fünften Mal in Folge begannen die Freiburger mit der gleichen Startelf. Ein Erfolgsrezept, welches sich auch heute wieder bezahlt machte.

