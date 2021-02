Fußball

Europameister Niederlande brilliert beim Länderspiel gegen Belgien: Die Highlights der Oranje-Gala

Beim Länderspiel zwischen Belgien und den Niederlanden in Leuven haben die Oranje-Frauen klar dominiert und am Ende souverän mit 6:1 (1:0) gewonnen. Der amtierende Europameister erzielte dabei einige Traumtore, unter anderem per Hacke. Die Highlights zum Spiel.

