Fabian Herbers spielt für Chicago Fire und erlebt die Corona-Pandemie derzeit am eigenen Leib in den USA. In Extra Time erzählt er von seinen Erlebnissen und nimmt Stellung zu den großen Themen rund um den Fußball in der aktuellen Zeit. Die Diskussion um den Bundesliga-Neustart am Wochenende findet er nachvollziehbar. In der MLS könnte es bis zu einem geregelten Spielbetrieb aber noch dauern.

Mittlerweile hat sich Fabian Herbers an die großen Stars gewöhnt. Er geht jetzt in sein fünftes Jahr in der MLS. Bei Chicago Fire spielte er eins davon zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Wie das war, darüber hat er mit Tobi Hlusiak in Extra Time, dem Eurosport-Podcast, gesprochen.

Und natürlich gibt es bei dem deutschen MLS-Star noch jede Menge mehr Themen.

Er erzählt, wie er den Corona-Lockdown in den USA erlebt, wie er es schafft, dass ihn auf der Straße niemand erkennt, welcher Mannschaft er in der Bundesliga besonders die Daumen drückt und wie er aus der fünften Deutschen Liga über Umwege plötzlich im MLS-Draft landete.

