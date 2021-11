Unter dem neuen Trainer versprühte Barça beim hart erkämpften 1:0 (0:0) im Stadtderby gegen Espanyol zwar kaum Glanz, hatte aber zumindest das Glück auf seiner Seite und behielt die drei Punkte.

Memphis Depay brachte den Dreier nach einem höchst umstrittenen Elfmeterpfiff unter Dach und Fach. Der niederländische Nationalspieler verwandelte den Strafstoß in der 48. Minute nach einem vermeintlichen Foul an ihm selbst sicher. "Ich denke, dass es ein verdienter Sieg ist", sagte Xavi.

"Niemand hat gesagt, dass es ein Kinderspiel werden würde", schrieb die spanische Tageszeitung "Sport" zur Xavi-Premiere. Nach der "Stunde Null" wartet auf den früheren Mittelfeldstrategen der Blaugrana noch viel Arbeit, so viel ist sicher.

Barcelona brachte die Führung am Ende über die Zeit. "Sie haben uns das Leben in den letzten 15 Minuten schwer gemacht", sagte Xavi, "wir haben es 70, 75 Minuten gut gemacht. Wir hätten ein 2:0 verdient gehabt." Die größte Chance zum Ausgleich vergab Landry Dimata. Der frühere Wolfsburger köpfte in der 84. Minute freistehend vor Schlussmann Marc-Andre ter Stegen neben das Tor.

Barça springt auf sechs

Durch den Erfolg sprang der 26-malige spanische Meister in der Tabelle von La Liga vorerst von Platz neun auf sechs. Xavi hatte den Jungen eine Chance gegeben. Neben Gavi (17) und Nico (19) gab der 17-jährige Ilias Akhomach sein Debüt.

"Wir haben die Spieler, und wir werden auch die Fans brauchen", hatte Xavi vor dem viel beachteten Einstand erklärt, "der Klub muss die positive Stimmung, die im Moment existiert, in Ergebnisse umsetzen." Der 41-Jährige hatte 757 Spiele für die Katalanen bestritten und 25 Titel gesammelt.

(SID)

