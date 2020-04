Fußball

Vier Elfmeter verschossen: Als sich Bayern gegen den BVB blamierte

Am 28. April 2015 kam es zu einem denkwürdigen Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund - mit verrücktem Elfmeterschießen, in dem der FCB vier Mal nicht traf und der BVB am Ende jubelte.