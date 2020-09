Fußball

FC Bayern: Cybertraining zum Auftakt in die Saisonvorbereitung

Am Dienstag starteten die Triple-Helden des FC Bayern mit Cyber-Trainig in die Saisonvorbereitung. Das erste Mannschaftstraining ist am Freitag, bevor am 18. September in der Allianz Arena der Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 ansteht.

00:00:33, 28 angesehen, vor 24 Minuten