Rummenigge glaubt an Ära Flick: "Hat wichtige Werte zurückgebracht"

Karl-Heinz Rummenigge ist von der Arbeit von Trainer Hansi Flick begeistert und traut dem 55-Jährigen eine lange Karriere beim FC Bayern zu. "Hansi Flick hat wichtige Werte in die Mannschaft und den Klub zurückgebracht. Wir stehen im Moment sehr gut da. Wir spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch hochattraktiven Fußball", meinte der Vorstandschef der Münchener im "Kicker".

"Wir wollten nach den großen Trainern Louis van Gaal, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola wieder an diese Ära anschließen", erklärte Rummenigge weiter. Mit Flick könne er sich eine neue Ära beim FC Bayern vorstellen.

Der 64-Jährige meinte: "Der künftige Bayern-Trainer ist Hansi Flick - und der wird es hoffentlich noch ganz, ganz lange bleiben." Man könne sich einfach nur gegenseitig beglückwünschen, "dass wir uns im vergangenen November für Hansi Flick entschieden und ihm das Vertrauen ausgesprochen haben. Dieses Vertrauen hat er vielfach zurückgezahlt", sagte Rummenigge in dem Interview.

Der Mix in der Mannschaft stimme, "wir können durchaus optimistisch in die Zukunft schauen. Wir haben auch einen guten Spirit in dieser Mannschaft, es ist keine Sattheit", erklärte der Bayern-Boss: "Im Moment scheint die Sonne beim FC Bayern."

Rummenigge lobt Tuchel und Nagelsmann

Zugleich wurde Rummenigge auch auf den generellen Erfolg der deutschen Trainer in der diesjährigen Champions-League-Saison angesprochen. Neben Flick stehen mit Thomas Tuchel (PSG) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) zwei weitere Coaches aus Deutschland mit ihren Teams im Halbfinale.

"Ich würde beide in die Gilde der modernen, innovativen Trainer einordnen. Sowohl Thomas Tuchel als auch Julian Nagelsmann haben mit ihren Klubs eine gute Saison gespielt. Sie sind der sichtbare Beweis, dass wir in Deutschland gute Trainer haben", meinte Rummenigge.

