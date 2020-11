Ein Kommentar von Sigi Heinrich - Nein, das ist kein guter Tag. Keiner für einen nachdenklichen Beitrag über Corona oder eine Glosse zum Schmunzeln über… Ja, über was eigentlich? Das Lachen ist uns vergangen. Nach all den Anschlägen mit vielen Toten in Deutschland, Frankreich und nun auch in Wien. Tsunami in der Ägäis, Wirbelstürme in Asien. Die Welt hält den Atem an.

Das einzige Glück im Moment besteht in der Tatsache, dass der noch amtierende US-Präsident Donald Trump aufgrund seiner Wahlkampfauftritte keine Zeit mehr hat, seine Lügen mittels Twitter in die Welt hinaus zu blasen. Aber ein großer Trost ist das auch nicht.

Bundesliga Matthäus kritisiert Alaba: "Das ist ja kein Kindergeld" VOR 3 STUNDEN

Es ist einfach so ein Tag, der aus dem Ruder laufen könnte, wenn man nicht aufpasst. Denn es ist ein Tag, der Fußballfans, und nicht nur denen, vor Augen führt, was Leben bedeutet. Und dabei geht es ausnahmsweise nicht um die narzisstischen Aktionen eines Cristiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic, nicht um Vertragsverhandlungen von David Alaba mit dem FC Bayern München oder um Niklas Süle, der positiv auf Corona getestet wurde.

Gerd Müller: Der Held meiner Jugend

Es geht um den "Bomber der Nation". Und jeder, der diese drei Worte liest, weiß sofort: Gerd Müller. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Als er den Siegtreffer 1974 im WM-Finale erzielte, stand ich gerade zuhause im Türrahmen. Ich bin so hochgehüpft vor Freude, dass ich mir den Kopf angeschlagen habe.

Vermutlich war es ein persönlicher Rekord, verbunden mit einer Beule. Ein klein bisschen muss ich lächeln bei all diesen Erinnerungen. Ich hoffe, das ist erlaubt, denn natürlich weiß ich auch, wie es um Gerd Müller jetzt steht. Seine Ehefrau Uschi hat der "Bild" erzählt, dass er seinem Ende entgegendämmert und das Leben, wenn es denn noch eines ist, nicht mehr von ihm erfasst wird. Seine einstmals so kräftigen Oberschenkel sind so dünn wie eine Salzstange. 75 Jahre alt ist er jetzt geworden, der Held meiner Jugend.

Flick adelt "Bomber" Müller: "Der geilste Kicker"

Unnachahmlich in seiner Spielweise

Dieser Müller hat uns so viel Freude bereitet. Er hat uns in Glücksgefühlen schwelgen lassen, denn egal, wo gespielt wurde: Auf einem Acker in der Provinz oder auf feinstem Rasen bei einer Weltmeisterschaft: Es gab fast immer ein "Müller-Tor" und meist war es auch noch ein wichtiges. Oft das einzige im Match.

Auch wenn man manchmal den Eindruck hatte, er ist gar nicht dabei. So ähnlich wie sein heutiger Namenskollege Thomas beim FC Bayern. Müller war wie eine Sphinx. Doppel-Doppel-Doppelpass mit Franz Beckenbauer. Er lief ja nicht viel. Meist keine fünf Kilometer im Spiel.

Die heutigen so überaus modernen Trainer, die in teuren Designersakkos am Spielfeldrand stehen, hätten ihn nie aufgestellt. Abwehrverhalten Fehlanzeige. Unwichtig war das damals. Zum Glück. Und er ist so schön hochgesprungen nach seinen Treffern. Die Arme nach oben gereckt, als würde er den Himmel berühren wollen.

Ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals ein Tor aus zwanzig Metern erzielt hat. Aber er konnte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit auf der Größe einer Serviette um die eigene Achse drehen und der Ball, das Leder damals noch, blieb an seinem Fuß und landete - natürlich im Tor.

Gerd Müller (l.) erzielt das Siegtor im WM-Finale 1974 Fotocredit: SID

Kampf gegen den Alkohol

Er ist immer bodenständig geblieben. "Ich brauche keine drei Schlafzimmer, wenn ich eh nur in einem Bett schlafen kann", hat er mal gesagt. Bescheiden war er, dankbar auch dem FC Bayern, der ihn nach seinem missglückten Ausflug in die USA, wo ihn der Alkohol packte, als Torwarttrainer einstellte. Irgendwie logisch: Der Torjäger wird Torwarttrainer.

Er wusste ja, wie man Torhüter überlistet. Oder wusste er es gar nicht? Vermutlich war es einfach nur Instinkt. Seit 1991 hat er nach einer Entziehungskur keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Es war wohl sein größter Sieg. Ich habe später als Sportreporter zum Teil täglich beim FC Bayern am Trainingsplatz gestanden und habe beobachten können, wie viel Wertschätzung man Müller entgegenbrachte.

Respekt und tatsächlich auch unendliche Dankbarkeit. Dafür hat immer Uli Hoeneß gesorgt, denn das ist eine wunderbare Seite des FC Bayern München, die man nicht hoch genug bewerten kann. Man hat die Ehemaligen nie vergessen, die halfen, den heutigen Ruhm zu begründen.

Gerd Müller war einer der wichtigsten Geburtshelfer des großen FC Bayern, der jetzt ein Weltverein ist. "Ohne ihn würden wir uns heute noch in einer Holzhütte umziehen", hat Franz Beckenbauer, sein Weggefährte, einmal gemeint. Jetzt hat der FC Bayern sogar ein eigenes Stadion.

Ein Tor für die Ewigkeit

"Wir werden heute ein bisschen Fernsehschauen", hat Uschi Müller erzählt, die seit fünf Jahren täglich zu ihrem Gerd fährt, um da zu sein. Für ihn. Ohne zu wissen, ob der "Torjäger der Nation" das noch alles realisieren kann.

"Manchmal" hat Uschi Müller mitgeteilt, "manchmal schlägt er noch die Augen auf." Ich mache sie kurz zu und sehe das Endspiel im Olympiastadion 1974 vor mir.

Wie ein Film auf einer Leinwand. Gerd Müller steht mit dem Rücken zum Tor, hat den Ball am Fuß. Aussichtslose Position. Kurze Drehung. Der Ball ist drin. Und dort bleibt er auch. Für immer.

Das könnte Dich auch interessieren: Alaba angeblich über Bayern-Entscheidung vorab informiert

Zur Person Sigi Heinrich:

Der renommierte Sportjournalist, Buchautor und vielfach ausgezeichnete Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich widmet sind in seinen Blogs der gesamten Vielfalt des Sports inklusive der komplizierten Mechanismen der Sportpolitik. Mal sehr ernsthaft, mal mit einem verschmitzten Augenzwinkern und manchmal auch bewusst provozierend. Es soll ja für alle was dabei sein.

Alaba ist nicht der Erste: Bei diesen Profis sprach Bayern ein Machtwort

Champions League Nächster Superstar fällt aus: PSG gegen Leipzig in Personalnot VOR 4 STUNDEN