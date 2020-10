Fußball

FC Bayern: Hansi Flick erklärt das Formtief von Alphonso Davies

Alphonso Davies war einer der überragenden Spieler in der vergangenen Saison des FC Bayern München. Aktuell befindet sich der junge Kanadier in einem kleinen Formtief, was für Hansi Flick jedoch völlig normal ist.

