Fußball

FC Bayern - Julian Nagelsmann kontert scharfe Kritik von Felix Magath: "Wenn er das braucht..."

Felix Magath hatte den FC Bayern München zuletzt als "eine Abart des Fußballs" kritisiert und gesagt, dort würde "keine Entwicklung" stattfinden. Julian Nagelsmann gibt an, nicht so genau zu verstehen, was der Ex-FCB-Coach damit meinte. Außerdem äußert er seine persönliche Meinung zur Entwicklung der letzten Jahre.

00:01:14, vor ein paar Sekunden