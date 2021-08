Fußball

FC Bayern - Kahn vor Bundesligastart: "Da muss man als Klub sehr lange stricken"

Vorstandschef Oliver Kahn blickt auf den Saisonstart des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach voraus. Trotz einer holprigen Vorbereitung will der Ex-Torwart Historisches schaffen, indem seine Bayern ihren zehnten Bundesliga-Titel in Serie holen. In Europas Top-5-Ligen ist das bisher keinem einzigen Verein in der heimischen Liga gelungen.

