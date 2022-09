Der Sport in Großbritannien reagierte mit Absagen, Verschiebungen und Abbrüchen auf die Nachricht vom Tode der Königin, die am 8. September im Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle verstarb.

Der Fußball etwa sagte am vergangenen Wochenende seinen Premier-League-Spieltag ab, auch Europapokalpartien mit Beteiligung britischer Vereine wurden teilweise verschoben.

Ein Teil der Bayern-Fans sieht die Auswirkungen, die der Tod von Queen Elizabeth II. auf den Fußball hat, indes sehr kritisch.

Es fehle an "Respekt" für die Fans, so die Message des Spruchbandes in der Allianz Arena.

In Großbritannien kommen derweil weitere Verschiebungen auf die Vereine zu. Der Grund: Am 19. September findet in der Westminster Abbey das Begräbnis der Queen statt. Es werden Gäste aus der ganzen Welt erwartet.

