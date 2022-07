Fußball

FC Bayern München - Julian Nagelsmann kritisiert Barcelonas Transferoffensive: "Das ist verrückt"

Der FC Bayern München bereitet sich derzeit in den USA auf die Saison 2022/23 vor. Trainer Julian Nagelsmann spricht nach der Ankunft in Washington über den Abgang von Robert Lewandowski und wundert sich über die Vielzahl an Zugängen des FC Barcelona. Nagelsmann kritische Aussagen gibt es hier im Video.

00:01:27, vor 2 Stunden