Fußball

FC Chelsea - Kovacic positiv auf Corona getestet, Tuchel spricht über hohe Infektionen

Auch in England steigen die Infektionen mit dem Coronavirus dieser Tage an. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel muss erneut auf Matteo Kovacic verzichten, der am Montag positiv getestet wurde. Für den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund kommt das nicht überraschend: "Ich wusste, dass so etwas passieren kann. Ich bin absolut nicht glücklich darüber", sagte Tuchel auf einer Pressekonferenz.

00:00:54, vor 8 Minuten