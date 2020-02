Coutinhos Zeit beim deutschen Rekordmeister könnte im Sommer vorbei sein. Denn dann endet die Leihe vom FC Barcelona. Ob die Münchner am Ende der Saison die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro für den 27-Jährigen wahrnehmen, ist noch ungewiss. Die Zukunft des Brasilianers steht also in den Sternen, auch über eine mögliche Rückkehr nach Liverpool wurde spekuliert.

Jordan Henderson äußerte sich zu den Gerüchten gegenüber "Sport“. Er bezweifelt aber, dass es zu einer Rückkehr kommen wird. Der Liverpool-Kapitän denkt, dass die Zeit des Brasilianers beim FC Liverpool vorbei sei. Der 29-Jährige stellte allerdings klar:

" Für mich ist er hier natürlich immer willkommen, aber es liegt nicht an mir. "

Henderson bezeichnet Coutinho als "außergewöhnlichen Fußballer"

Als Coutinho den Premier-League-Klub 2018 verlassen hatte, dachte Henderson, dass der Mittelfeldspieler ein großer Verlust für den Verein gewesen sei. Doch der Kapitän gab zu: "Wir sind auch ohne ihn ganz gut zurechtgekommen."

Der Engländer schwärmte dennoch von seinem ehemaligen Teamkollegen: "Phil ist ein guter Freund von mir. Ich denke, er ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Er hat eine großartige Einstellung und er liebt den Fußball."

Sportlich gesehen könnte es für Coutinho allerdings besser laufen. Unter Bayern-Trainer Hansi Flick wird dem Brasilianer eher einer Joker-Rolle zugeteilt. Henderson wünscht seinem Kumpel:

" Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft denselben Phil sehen werden, den wir auch hier gesehen haben. "

