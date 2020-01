FCK verliert Drittliga-Spitze aus Sichtweite

FC Kaiserslautern verliert in der 3. Fußball-Liga die Aufstiegszone aus dem Blick. Durch eine "Nullnummer" gegen Abstiegskandidat SG Sonnenhof Großaspach liegen die Pfälzer trotz ihres siebten Ligaspiels in Folge ohne Niederlage schon sechs Punkte hinter dem Tabellendritten Waldhof Mannheim am unteren Ende der oberen Tabellenhälfte auf Rang zehn.

Großaspach blieb zum siebten Mal nacheinander sieglos. Auf dem vorletzten Rang hat der "Dorfklub" vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.