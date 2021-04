Publiziert 10/04/2021 Am 13:17 GMT

Als Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden aufgrund der festen Sitzordnung bei den Team-Mahlzeiten Lena Oberdorf, Sara Doorsoun und Svenja Huth (alle VfL Wolfsburg) ebenfalls vorsorglich isoliert.

Alle vier Spielerinnen müssen auf Anweisung des Gesundheitsamtes Kreis Offenbach nach dem Befund aus der PCR-Testung am Freitag im Quartier der DFB-Auswahl in Quarantäne.

Alle weiteren Spielerinnen, Trainerstab und der Staff unterzogen sich am Samstag zusätzlichen Antigen-Schnelltests, die nach Angaben des Verbandes alle negativ ausfielen. Für Sonntag und die darauffolgenden Tage sind laut DFB weitere PCR- und Schnelltests geplant. Am Dienstag steht das nächste Testspiel gegen Norwegen an.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist somit personell vor allem in der Abwehr erheblich eingeschränkt. In Oberdorf und Doorsoun fallen gleich zwei Optionen für die Innenverteidigung weg.

