"Ich rufe all unsere Freunde auf Regierungsebene sowie in der Fußballgemeinschaft weltweit dazu auf, für diese Personen Aufenthaltsbewilligungen und Visa auszustellen, damit sie in einem sicheren Umfeld ein neues Leben beginnen können", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Einrichtungen der WM 2022 in Katar werden derzeit als Notunterkünfte für Flüchtlinge genutzt, weitere Evakuierungsflüge sollen laut Weltverband noch folgen.

(SID)

