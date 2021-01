Al-Duhail und der afrikanische Champions-League-Sieger Al Ahly treffen bereits am 4. Februar (18.00 Uhr) aufeinander - München ist tags darauf (5. Februar) noch in der Bundesliga bei Hertha BSC im Einsatz und reist danach nach Katar. Dort steht für das Team von Trainer Hansi Flick das zweite Spiel am 11. Februar an: Entweder das Finale um 19.00 Uhr oder das Duell um Platz drei ab 16.00 Uhr.