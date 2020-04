Damit solle gezeigt werden, dass solidarische Verteilung sich auszahlt, so Schult. Anders als bei den Männern werden im Frauenfußball die TV-Einnahmen gleichmäßiger aufgeteilt.

"Wenn Bayern, Dortmund und die Champions-League-Vereine Geld spenden, um andere Vereine vor der Insolvenz zu bewahren, ist es ja nichts anderes, als wenn man vor der Saison solidarisch jedem Klub einen gleichen Betrag geben würde", führte die deutsche Nummer eins ihren Gedanken aus.

Generell bleibt Schult, trotz der Spielpause in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, aber zuversichtlich:

" Ich glaube, dass der Fußball diese Krise meistern wird und ein bisschen solidarischer zusammenrückt. "

Schult freut sich auf Rückkehr

Ihr Wunsch: Statt nur ums Geld, sollte es um "das große Ganze, um Fußball, um Integration und ein Miteinander" gehen.

Wie schwer die Krise den Frauen-Fußball wirtschaftlich trifft, wird man laut Schult erst sehen, wenn alles vorbei ist. In diesem Zusammenhang betonte die 29-Jährige aber noch einmal explizit, dass es den Frauen im Vergleich zu den männlichen Profis nicht so leicht fällt, "mal eben 50.000 Euro zu spenden".

Schult selbst könnte aktuell so oder so nicht in den Spielbetrieb eingreifen, denn die Olympia-Siegerin von 2016 erwartet ein Kind. Den Wolfsburg-Fans machte sie aber Hoffnungen auf eine Rückkehr:

" Der Wille ist da, wieder zurückzukommen. "

