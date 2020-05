Die Saison in der Frauenfußball-Bundesliga wird ab dem 29. Mai nach gut dreimonatiger Unterbrechung fortgesetzt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Klubs hätten sich "erneut in großer Geschlossenheit" dafür ausgesprochen. Den Anfang machen am 29. Mai (14.00 Uhr) der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln. Das Saisonfinale ist für den 28. Juni geplant.

"Ich bin sehr froh, dass sich die Vereine der Frauen-Bundesliga in großer Geschlossenheit für die Fortsetzung der Saison ausgesprochen haben. Genau dieses Miteinander benötigen wir in der Krise", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Der Verband hatte schon in der Vorwoche mitgeteilt, dass eine Wiederaufnahme am 29. Mai denkbar sei. Die Entscheidung über die 3. Liga ist dagegen weiter offen.

La Liga Bale fängt sich offenbar Absage aus der MLS ein VOR 9 STUNDEN

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte die Frauen zuletzt in der Coronakrise mit 7,5 Millionen Euro unterstützt. Laut Siegfried Dietrich, Vorsitzender des DFB-Ligaausschusses, ein maßgeblicher Punkt. "Unser Dank gilt nochmal der DFL mit ihren Champions-League-Vereinen Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, die mit ihrem Solidarfonds eine wesentliche Grundlage für den Restart der Frauen-Bundesliga gegeben haben."

Vereine hatten für Abbruch votiert

Die Vereine hatten bereits am 30. April bei einer außerordentlichen Managertagung mehrheitlich für das Weitermachen und gegen einen Abbruch votiert. Jetzt wurde die Wiederaufnahme des Wettbewerbs beschlossen, die zeitgenaue Ansetzung der noch ausstehenden Spiele abgestimmt. Den Anfang machen am 29. Mai (14.00 Uhr) Tabellenführer VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich Planungssicherheit haben", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter in Wolfsburg: "Positiv ist zudem, dass die Entscheidungen nach aktuellem Stand bis Ende Juni und somit innerhalb des üblichen Saisonfensters fallen werden."

Einen engen Terminkalender hat Jena nach dem geplanten Auftakt am 7. Juni vor sich. Dabei ist bis zum 5. Juni in Thüringen professioneller Mannschaftssport untersagt - die Spielerinnen sind in Kleingruppen auf dem Rasen. "Die Vorbereitung auf den Einstieg in den Wettbewerb ist so eindeutig nicht möglich", sagte der Vereinsvorsitzende Torsten Rödiger. Die Gesundheit der Spielerinnen sei "bei einem Kaltstart kaum gegeben, das Verletzungsrisiko ist viel zu hoch."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Voss-Tecklenburg glücklich über Restart

Gut zwei Wochen nach den Männern folgen die Frauen. Der Spielbetrieb wird auf Grundlage des Hygienekonzepts "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb", das der DFB und die DFL gemeinsam erarbeitet haben, wieder aufgenommen. Die Vorgaben sehen unter anderem strenge Hygieneauflagen, engmaschige Testungen sowie kontinuierliches Monitoring vor.

Dass es weitergeht, freut auch Martina Voss-Tecklenburg enorm. "Es ist für mich als Trainerin natürlich unsagbar toll, wenn die Spielerinnen jetzt auf den Platz zurückkehren können", sagte die Bundestrainerin dem "SID": "Denn wenn die Saison abgebrochen wird, dann haben wir im Worst Case fünf, sechs Monate, in denen die Spielerinnen keinen Wettkampfmodus hatten und auch im Trainingsbetrieb Defizite vorhanden sind, die man nicht so schnell aufholen kann."

DFB-Vizepräsidentin sieht Signal für den Fraufußball

Die Fortsetzung der Saison ist ein starkes Signal für den Frauenfußball und die Gleichbehandlung von Berufssportlerinnen und Berufssportlern", sagte Hannelore Ratzeburg. Die DFB-Vizepräsidentin ist davon "überzeugt, dass unsere Vereine die Vorgaben des Hygienekonzeptes diszipliniert umsetzen."

Auch im DFB-Pokal geht es weiter. Das Viertelfinale ist für den 2./3. Juni geplant, das Halbfinale für den 10./11. Juni und das Endspiel in Köln für den 4. Juli.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: "Die Richtung stimmt": Klopp bei Premier-League-Neustart optimistisch

Play Icon WATCH Neuer Verteidiger? FC Bayern beobachtet offenbar Gladbach-Star 00:01:17

Bundesliga Ribéry lobt Sané: "Hat das Niveau für den FC Bayern" VOR 10 STUNDEN