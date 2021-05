Frankfurts Torjägerin Freigang scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Essens Schlussfrau Kim Sindermann (21.).

Mit ihrem vierten Sieg in Serie in der Frauen-Bundesliga schiebt sich die Mannschaft von Trainer Marco Arnautis, die weiter auf Platz sechs rangiert (30 Punkte), bis auf zwei Punkte an Turbine Potsdam auf Rang vier heran.

"Alles in allem haben wir es besonders in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, haben schönen Fußball gespielt und unsere Tore erzielt. In der zweiten Halbzeit war Essen schon etwas am Drücker, aber durch das 3:1 haben wir dann den Deckel zugemacht", konstatierte Frankfurts Sjoeke Nüsken nach der Partie.

Teamkollegin Verena Aschauer haderte hingegen mit der Chancenverwertung. "Wir hätten mit 3:0 in die Halbzeit gehen müssen", bemängelte die 27-Jährige.

Bereits am kommenden Sonntag geht es für die Eintracht in Potsdam weiter. Die siebtplatzierten Essenerinnen müssen beim SC Freiburg ran.

