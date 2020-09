Einen erfolgreichen Neubeginn in veränderten Farben feierte Eintracht Frankfurt. Der Klub, der in den vergangenen Jahren als 1. FFC Frankfurt am Spielbetrieb teilgenommen hatte und zur neuen Saison mit der Eintracht fusioniert war, gewann im ersten Spiel unter neuem Namen gegen Aufsteiger Werder Bremen klar mit 5:1 (2:1).