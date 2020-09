Der FC Bayern tat sich über weite Strecken gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gästen aus Freiburg schwer. Erst Nationalspielerin Martina Hegering, die zu Beginn der Saison von der SGS Essen nach München kam, konnte mit ihrem Treffer in der 68. Minute den Bann brechen.

Trotzdem mussten die Gastgeberinnen bis zum Ende zittern, was nicht zuletzt an SCF-Torhüterin Lena Nuding lag, die ein ums andere Mal mit teils spektakulären Paraden die vorläufige Entscheidung verhinderte und ihr Team so lange im Spiel hielt.