Zsanett Jakabfi brachte mit ihrem Tor in der 70. Minute die Wölfinnen in Führung. In der Nachspielzeit glich Hasret Kayikci für Freiburg aus (90.+5), als der VfL nach einer Fußverletzung von Alexandra Popp in Unterzahl spielte, da Trainer Stephan Lerch bereits das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte. Für den FC Bayern trafen in Hoffenheim Amanda Ilestedt (3.), Sydney Lohmann (32.), Carina Wenninger (79.) sowie Viviane Asseyi (86.).