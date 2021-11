Der VfL liegt mit 19 Punkten nun einen Zähler vor dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt (beide 18). Die Hessinnen hatten am Freitag Aufsteiger Carl Zeiss Jena mit 6:0 (4:0) besiegt . Die TSG Hoffenheim (16) könnte mit einem Erfolg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen an München vorbeiziehen.

1931 Zuschauende, darunter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, sahen beim Stelldichein der Nationalspielerinnen eine intensive Begegnung.

Ad

Die Gastgeberinnen erspielten sich ein klares Chancenplus, Nationaltorhüterin Almuth Schult bewahrte Wolfsburg jedoch mit starken Paraden mehrmals vor Gegentreffern.

U21-EM 2023 - Quali "Eine Katastrophe": U21 will nach Debakel Reaktion zeigen VOR 3 STUNDEN

Bayern und Wolfsburg sind bei der unerbittlichen Terminhatz in wenigen Tagen wieder in der Champions League gefordert. München empfängt am Mittwoch (21:00 Uhr) Rekordsieger Olympique Lyon, Wolfsburg hat am Donnerstag (18:45 Uhr) Juventus Turin zu Gast.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ronaldo und Messi trennen Welten

(SID)

Sensationstreffer eröffnet Tor-Festival: Dunst trifft mit Kunstschuss

WM-Qualifikation Jorginho-Drama gegen die Schweiz: Europameister Italien bangt um die WM VOR 3 STUNDEN