Fußball

FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Bayern schockt Bayer Leverkusen mit einem Doppelschlag durch Lohmann und Gwinn

Lange Zeit halten die Bayer-Frauen in der ersten Halbzeit gegen den Tabellenzweiten Bayern München gut mit, doch dann schlagen die Münchnerinnen eiskalt zu: Zunächst trifft Sydney Lohmann in der 38. Minute zum 1:0 und nur drei Minuten später erhöht Giulia Gwinn. Innerhalb weniger Minuten fällt die Bayer-Abwehr in sich zusammen. Kurz danach fällt sogar das 0:3. Der Bayern-Doppelschlag im Video.

00:04:19, vor 2 Stunden