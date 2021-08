Moderatorin Anna Kraft begrüßt die Zuschauer:innen am Freitag bereits ab 19:00 Uhr zur Vorberichterstattung. Kommentator der Partie ist Markus Theil.

Im weiteren Saisonverlauf zeigt Eurosport weiterhin an jedem Spieltag eine Partie live bei Eurosport 1 im Free-TV. Hauptsendeplatz ist Freitagabend, wobei mit den Spielen am 2. und 3. Spieltag auf Sonntag bzw. Samstag ausgewichen wird, um Programmkollisionen mit den Live-Übertragungen der Vuelta a Espana im Radsport sowie den US Open im Tennis zu vermeiden.

Für die Hoffenheimerinnen ist der Saisonstart gegen das Team aus dem Breisgau bereits das dritte Pflichtspiel. In Zürich sicherte sich die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai im Rahmen eines Mini-Turniers mit zwei Siegen über Valur Reykjavík (1:0) und den AC Mailand (2:0) die Teilnahme an den Playoffs zur UEFA Women’s Champions League, wo nun das schwedische Top-Team des FC Rosengård wartet.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Nationalspielerin Krumbiegel erleidet Kreuzbandriss 11/08/2021 AM 22:18

Beim SC freut man sich, dass es nach der Vorbereitung nun endlich losgehen kann. Mit Spielen gegen Hoffenheim, Frankfurt, Bayern und Wolfsburg wartet auf das Team von Trainer Dirk Kraus ein hartes Auftaktprogramm: “Das ist definitiv eine Herausforderung, aber das sind genau die Spiele, auf die wir hintrainieren. Sich mit den besten messen zu können, das ist unser Ziel”, sagt der Coach im Interview auf der Vereinshomepage. Schon Ende Juli trafen Freiburg und Hoffenheim aufeinander - die Freiburgerinnen behielten mit 3:2 die Oberhand. Da “haben wir gemerkt, dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir haben die Mittel, den anderen Mannschaften Paroli bieten zu können”, blickt Trainer Kraus positiv auf den Saisonstart.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland: “Frauen-Sport hat von jeher einen hohen Stellenwert im Eurosport-Portfolio. Die Flyeralarm Frauen-Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt. Wir freuen uns, den Fans auch in der kommenden Saison wieder hochklassigen Frauen-Fußball im Free-TV präsentieren zu können und den Spielerinnen damit die Bühne zu bieten, die sie und ihre Leistungen verdienen.”

Die bereits feststehenden Partien live bei Eurosport 1 im Free-TV:

Freitag, 27. August | 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Sonntag, 5. September | 14:15 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - SGS Essen

Samstag, 11. September | 19:15 Uhr | FC Bayern München - SC Freiburg

Sieg gegen Frankfurt: So krönten sich die Bayern-Frauen zum Meister

FLYERALARM Frauen-Bundesliga VfL Wolfsburg monatelang ohne Neuzugang Wilms 11/08/2021 AM 13:24