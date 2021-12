In Potsdam glich Giulia Gwinn (49.) per Foulelfmeter die Turbine-Führung durch Selina Cerci (30.) aus. "Keine der Mannschaften hatte am Ende drei Punkte verdient. Es war zu ausgeglichen", sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer bei MagentaSport.

Auf Rang drei liegt die TSG Hoffenheim, die ebenfalls auswärts stolperte.

Die Champions-League-Teilnehmerinnen aus dem Kraichgau mussten sich mit einem 1:1 (0:1) im Baden-Derby beim sieglosen SC Sand zufrieden geben und verpassten es, nach Punkten mit Wolfsburg gleichzuziehen.

Dank des Tores von Emily Evels (21.) gab Sand (zwei Punkte) die Rote Laterne an Carl Zeiss Jena ab. Die TSG konnte durch Judith Steinert (64.) nur noch ausgleichen. In der Schlussphase flog Evels mit Gelb-Rot (89.) vom Platz.

Der Tabellenvierte Eintracht Frankfurt musste zum Abschluss des Spieltags sogar eine überraschende Niederlage hinnehmen. Bei Werder Bremen unterlagen die Hessinnen am Sonntagabend mit 0:1 (0:0).

