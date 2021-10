Lina Hausicke erzielte am Freitag ihren zweiten Saisontreffer. Bereits beim 1:1 gegen Carl Zeiss Jena am 3. Spieltag hatte sie getroffen. Damit erzielte sie bisher alle Tore der Werder-Frauen in der laufenden Spielzeit, denn an den restlichen Spieltagen blieben die Grün-Weißen jeweils torlos.

Die SGS Essen bleibt nach der Niederlage mit fünf Punkten auf Rang sieben.

Bremen ist mit vier Punkten Tabellenneunter, allerdings könnte Carl Zeiss Jena am Sonntag (16:00 Uhr) nachziehen und bei einem Sieg im Kellerduell beim 1. FC Köln wieder vorbeiziehen.

Ebenfalls am Sonntag um 16:00 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayern München und dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt.

