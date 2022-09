Endlich mehr Zuschauer, endlich große Stadien, endlich raus aus der Nische? Der EM-Boom soll die am Freitag startende Frauen-Bundesliga aus dem ewigen Dornröschenschlaf wecken.

TV-Rekordquoten beim Sommermärchen in England und ungeahnte Aufmerksamkeit befeuern die Hoffnungen der EM-Heldinnen - doch Skepsis bleibt.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg appelliert daher unermüdlich an die frisch eroberten Fanherzen: "Ich hoffe, dass jetzt viel mehr Zuschauer kommen, gerade die Leute, die wir neu begeistert haben. Und ganz ehrlich: Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Los geht die 33. Spielzeit mit einer Rekordkulisse beim Eröffnungsspiel im Frankfurter Waldstadion. Die alte Liga-Bestmarke von 12.464 Fans im Juni 2014 in Wolfsburg wird geknackt, wenn dort die Eintracht den Vizemeister Bayern München (ab 19:15 Uhr live auf Eurosport und discovery+ ) empfängt - für Frankfurts Sportdirektor Siegfried Dietrich ein "erstes richtungsweisendes Signal".

Nach Welle der Euphorie: Rummenigge fordert Investitionen

Auch beim VfL Wolfsburg, bei dem insgesamt zehn Vize-Europameisterinnen zu bestaunen sind, schwappt die EM-Euphorie in den Alltag. 3000 Fans werden beim Auftakt gegen die SGS Essen am Samstag erwartet, die Medienanfragen nach Popp, Lena Oberdorf und Co. nehmen kein Ende.

Doch damit die ganz großen Schritte hin zu nachhaltiger Strahlkraft gelingen, braucht es finanzielle Schubkraft - für bessere Infrastruktur, die nötige Professionalisierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das lässt sogar Karl-Heinz Rummenigge auf den Plan treten.

"Der Erfolg bei der EM darf nicht nur ein Aufflackern gewesen sein", sagte der langjährige Bayern-Vorstandsboss im "SZ"-Interview. Daher sei es eine notwendige Bedingung, "dass der Machosport Fußball jetzt auch in den Frauenfußball investiert." Die großen Vereine müssten "dazu verpflichtet werden, eine Mannschaft aufzubauen, denn nur große Namen ziehen".

Wolfsburg gegen Bayern - heißer Titelkampf erwartet

Ein Manko bleibt die mediale "Ausstrahlung und Zugänglichkeit", beklagte die bei der EM als beste junge Spielerin ausgezeichnete Oberdorf im Vergleich mit der englischen Women's Super League: "Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Liga dadurch mehr Sichtbarkeit erlangt, dass man sie für alle zugänglich machen kann." Das Ergebnis der Ausschreibung der Medienrechte ab der Saison 2023/24 wird mit Spannung erwartet.

Eurosport zeigt eine Begegnung pro Spieltag im Free-TV und auf In dieser Spielzeit laufen alle 132 Partien bei "MagentaSport" hinter der Bezahlschranke,zeigt eine Begegnung pro Spieltag im Free-TV und auf discovery+ . Die "ARD" besitzt auch Live-Rechte, erste Übertragung ist das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Wolfsburg ebenfalls auf großer Bühne in der Rhein-Neckar-Arena am 24. September.

Sportlich wird die nächste Runde im Zweikampf um die Meisterschale zwischen den "Wölfinnen" und den Jägerinnen vom FC Bayern erwartet. "Natürlich wollen wir drei Titel holen", lautete Oberdorfs Ansage. Spannung birgt der Kampf um den dritten Champions-League-Platz. Hier sind Frankfurt, Dritter der Vorsaison, und Hoffenheim favorisiert.

Auch Eintracht-Coach Niko Arnautis hat die Erwartungen intern höher geschraubt. Aus der Euphorie nach der erfolgreichen EURO müsse man im Alltag "Kapital schlagen, wir müssen gemeinsam an den Strukturen arbeiten", meinte der 42-Jährige, nannte für den eigenen Verein optimierte Trainingsbedingungen als Ziel und "irgendwann ein kleines Leistungszentrum".

(SID)

