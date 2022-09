Am Freitagabend trifft Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Auftakt im Deutsche Bank Park auf den FC Bayern München. Ein Duell, das sich das Prädikat Topspiel verdient. So gastiert der letztjährige Vizemeister beim Tabellendritten der Vorsaison.

Beim Auftakt in die neue Saison, wollen Vereine und Verantwortliche ein Zeichen setzen. Die Euphorie, welche man während der EM in England vernomment hatte, soll im Fußball-Alltag möglichst fortgeführt werden.

Ad

"Wenn es Highlightspiele gibt, kann man die Stadien auch nutzen. Sie bieten noch mal eine größere Bühne", kommentierte Bayern-Profi Sydney Lohmann im exklusiven Interview mit Eurosport den Umstand, dass der Saisonstart im deutlich größeren Stadion der Herren stattfindet.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Bayern-Profi Lohmann exklusiv: Es geht nicht von null auf hundert VOR 13 STUNDEN

Anpfiff ist am Freitag um 19:15 Uhr. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Auftakts zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München.

Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München im TV

Eurosport überträgt den Bundesliga-Auftakt der Frauen zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München am Freitag, 16. September 2022 ab 18:35 Uhr live im Free-TV auf Eurosport 1. Moderatorin Anna Kraft und Eurosport-Expertin Navina Omilade analysieren das Geschehen in der Halbzeitpause und im Anschluss an das Spiel. Markus Theil begleitet die Partie am Mikrofon.

Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München im Stream

Den Saisonstart in der Frauen-Bundesliga gibt es auch im Livestream auf discovery+. Die Übertragung beginnt am Freitag um 18:35 Uhr.

Das könnte Dich auch interessieren:Bayern-Profi Lohmann exklusiv: Es geht nicht von null auf hundert

Doorsoun verrät: So kam es zur EM-Tanzeinlage

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Nationalspielerin Doorsoun im Interview: "Das Interesse ist ja da" VOR EINEM TAG